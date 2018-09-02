Şeytan’dan Standard Liege’e Erce tepkisi

Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan, kalecileri Erce Kardeşler'i transfer edeceğini söyleyen ancak bunu gerçekleştirmeyen Belçika ekibi Standard Liege'in başkanı Bruno Venanzi'ye sert bir dille tepki gösterdi. Özkan, kulübün internet sitesinde Türkçe ve İngilizce olarak Standard Liege Kulübü Başkanı Bruno Venanzi'ye hitaben yaptığı açıklamada, kendisini, 24 yaşındaki Erce Kardeşler'in hayata dair motivasyonunu düşürmekle suçladı.

ŞIKAYET EDECEĞIM

Standard Liege'in birinci kalecileri Erce Kardeşler'i transfer etmek istediğini aktaran Özkan, "Erce'yi mayıs ayında Belçika'ya davet ettiniz. Takımınızın son maçına götürdünüz ve ardından yemeğe aldınız. Çocuğa, 'Seni kesinlikle istiyoruz, alacağız.' dediniz" ifadelerine yer verdi. Erce'ye karşı çok saygısız davranıldığını ve Altınordu'nun ise küçümsendiğini belirten Özkan, "Dün son gündü. Bir teklifle gelirsiniz diye bekledim. Her türlü ödeme planınızı kabul edecektim. Çünkü bu aşamada artık önemli olan para kazanmak değil, biz yetişkinlerin 24 yaşında bir gence verdiğimiz sözü tutmamızdı. Koskoca adamlar, bir delikanlıya karşı mahçup olduk. Onun geleceğe dair inancına, ümitlerine darbe vurduk. Sizi UEFA ve FIFA'ya şikayet edeceğim bay başkan. Maddi hiçbir şey beklemiyorum. Sadece saygısız davranışınızın futbol dünyası tarafından bilinmesini istiyorum, hepsi bu. Erce, genç ve çok akıllı bir delikanlı. Mutlaka bunun üstesinden gelecek ve futbol mesleğini en üst düzeyde sürdürecek. Ama asla sizin başında olduğunuz kulübün formasını giymeyecek" dedi.