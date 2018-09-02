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Sıcak bunaltınca imal etti

Giriş Tarihi: 2.9.2018
Sıcak bunaltınca klima imal etti

MANISA Yunusemre'de yaşayan ilkokul mezunu marangoz Hasan Hüseyin Toğan (60), sıcak havadan bunalınca ucuz ve kısa yoldan serinleyebilmek için ilginç bir yöntem buldu. Maddi imkansızlığı sebebiyle yüksek maliyetler ödeyerek satın almak istemeyen Toğan, ekonomik bir klima yapmaya karar verdi. Elektrikle çalışan vantilatörü tahta bir kutuya sabitleyen Toğan, vantilatörü otomobil radyatörü birleştirerek buzlu suyla çalışan bir klima geliştirdi. Klimanın bulunduğu ortamı 16 saat boyunca yarım litrelik buzla serinletmeyi başardı.

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Sıcak bunaltınca klima imal etti
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