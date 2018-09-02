Vira bismillah

İzmir'de Güzelbahçe Yalı Balıkçı Barınağı'nda 2018 yılı balıkçılık sezonu açılış töreni yapıldı. Törene, AK Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, İZTO Meclis Başkanı Selami Özpoyraz ve çok sayıda balıkçı katıldı. Balıkçılıkta sektör temsilcilerinin sorunlarını çözmek için çalışacaklarını belirten AK Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya, "Son Başbakanımız Binali Yıldırım özellikle barınak noktasındaki büyük talepleri karşılayıp önemli bir eksikliği giderdi. Kanun değişikliği konusunda da kendisiyle yine dayanışma içinde olacağız" dedi. Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Başkanı Ramazan Özkaya, sürdürülebilir balıkçılık için kota ve bölgesel balıkçılığa geçilmesi gerektiğini söyledi. İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Musa Bakan, Türkiye'nin üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke olarak zengin su ürünleri potansiyeline sahip olduğuna dikkat çekti. Balıkçılık alanlarının etkin kullanılması gerektiğini anlatan Bakan, "Su ürünleri yetiştiriciliği sektörü büyük bir ivme ile gelişirken İzmir gerek yetiştiricilik gerek avcılık açısından ciddi potansiyeli barındırıyor. İzmir'de 2017 yılında 72 bin 372 ton su ürünleri üretimi yapılmıştır. Toplam tarımsal üretim değerinin yüzde 5.1'i su ürünlerinden oluşmaktadır. Balıkçı gemisi sayısı ile İstanbul'dan sonra ikinci sıradayız" dedi. Su ürünlerinin daha çok üretim yapmak, daha çok istihdam yaratmak ve ülkeye daha çok döviz kazandırmak isteyen dinamik bir sektör olduğunu vurgulayan İZTO

Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, "Sektörün sorunlarını oda olarak, düzenlenen bir çalıştayda gündeme getirdik. Avcılık balıklarında uygulanan KDV oranlarının yüzde 1'e indirilmesi, balıkları boşaltacak balıkçı limanlarının yapılması, orkinos balığının Türkiye içinde tüketilmesi için kota verilmesi, su ürünleri tüketiminin artırılmasına yönelik tanıtım faaliyetlerinde bulunulması, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu yerine, sektörün hızla değişen ihtiyaçlarına cevap verebilecek yeni bir kanun taslağı hazırlanması en önemli taleplerimiz" dedi. Konuşmaların ardından açılışa katılanlar hep birlikte kurdele kesti. Bir balıkçı teknesine çıkan ve mikrofonla balıkçılara seslenen İZTO Başkanı Mahmut Özgener, "Haydi rastgele, yolunuz açık olsun" dedi. Özgener,AK Partili Kaya ile birlikte tekne sahipleriyle sohbet etti.

DENİZE AÇILDILAR

Av yasağının kalkmasıyla Ege'deki balıkçılar, halat çözerek sezonun ilk avı için ağlarını mavi sularla buluşturdu. Ege'deki irili ufaklı bin 710 tekne av yasağı süresinde bakım ve onarımdan geçirilerek yeni sezona hazır hale getirildi. Av yasağının kalkmasıyla İzmir limanlarında bekleyen gırgır tekneleri halat çözüp sezonun ilk avı için "vira bismillah" diyerek Ege Denizi'ne açıldı.