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’den ilginç danslar

ZEKİ ÖZKESKİN Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 2.9.2018
Yıldız Tilbe’den ilginç danslar

YAZ konserleri kapsamında 'da sahne alan ünlü sanatçı , kendine özgü dansları ve bitmek bilmeyen enerjisiyle sevenlerini kendine hayran bıraktı. Ünlü sanatçıyı dinlemek için yaklaşık 5 bin hayranı Bodrum Antik Tiyatro'yu doldurdu. Sevenlerinin tezahürat ve alkışları ile sahneye çıkan sanatçı, konserine bir Yıldız Tilbe klasiği olan "Delikanlım" adlı parçayla başladı. Sanatçı, ardından "Sana değer", "Vazgeçtim" gibi birbirinden güzel şarkılarını seslendirdi. Tül parlak siyah bir tüllü bir elbiseyle hayranlarının karşısına çıkan Tilbe bir ara hızını alamayarak elbisesinin tüllerini kaldırarak dans etti. Bir an olsun yerinden durmayan Tilbe'nin şarkılarına hayranları konser bitimine kadar eşlik etti. Konseri izlemeye gelen vatandaşlar ise ünlü sanatçıyı cep telefonları ile kaydetmek için birbirleriyle yarıştı.

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Yıldız Tilbe’den ilginç danslar
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