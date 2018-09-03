Aslanlara, kaplanlara Yasak kalktı, tezgahlar doldu bebek gibi bakıyorlar

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Eylül İtibarıyla kalkan denizlerdeki av yasağı tezgahları hareketl
endirdi. Sabah saatlerinde tutulan balıklar, öğle saatlerine kadar yurdun dört bir yanına dağıtıldı. Tezgahların adeta balıklarla süslendiği balıkçılarda sezonun başlaması ile yüzler güldü. İlk gün olması nedeniyle fiyatların geçtiğimiz yılla aynı seviyelerde olduğu görülürken, balıkçılar tarafından bu sene balığın bol olduğu ve önümüzdeki haftalarda balık fiyatlarında düşüşü yaşanacağını söyledi. Denizli
Bayram Yeri bölgesindeki balıkçı esnafı, bu sene beklentilerinin yüksek olduğunu ve kentte yaşayanların bol bol tüketebileceğini ifade etti. Sezonun başlaması ile tezgahlarda bulunan bazı balıkların kilogram fiyatları ise, Karadeniz
hamsi 20 TL, kefal 40 TL, sazan 18 TL, deniz levrek 40 TL, deniz çupra 40 TL, Karadeniz nezgit 25 TL, bodrum kopez 15 TL, çeşme sardalye 15 TL, dil balığı 60 TL, olta çipura 50 TL, olta levrek 120 TL, şeklinde görüldü.