Bornova’da beledıye desteklı kalkınma

DÜNYA
literatüründe ismi "Bornova Misket Üzümü
" olarak geçen üzüm ile lezzetiyle tüm Türkiye
'de tanınan Bornova Bamyası
'na coğrafi işaret tescili almak için başvuru yapan Bornova Belediyesi
, 2014 yılında kurduğu Tarım Müdürlüğü aracılığıyla hem yerel üreticiye destek oluyor. 2015 yılında ise Bornova Tarımsal Kalkınma Kooperatifi
'nin kurulmasına öncülük eden Bornova Belediyesi, yerel üreticiye yönelik çok önemli projelere imza attı. Bornova Misket Üzümü ve Bornova Bamyası'nın yaygınlaştırılması amacıyla yapılan çalışmaların yanı sıra, çok sayıda eğitim düzenlendi. İlk kez 2014 yılında düzenlenen Kiraz Festivali geleneksel hale geldi. Kayadibi'nde Bal Ormanı kuruldu.