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Bornova’da beledıye desteklı kalkınma

Giriş Tarihi: 3.9.2018
Bornova’da beledıye desteklı kalkınma
DÜNYA literatüründe ismi "" olarak geçen üzüm ile lezzetiyle tüm 'de tanınan 'na coğrafi işaret tescili almak için başvuru yapan , 2014 yılında kurduğu Tarım Müdürlüğü aracılığıyla hem yerel üreticiye destek oluyor. 2015 yılında ise Bornova 'nin kurulmasına öncülük eden Bornova Belediyesi, yerel üreticiye yönelik çok önemli projelere imza attı. Bornova Misket Üzümü ve Bornova Bamyası'nın yaygınlaştırılması amacıyla yapılan çalışmaların yanı sıra, çok sayıda eğitim düzenlendi. İlk kez 2014 yılında düzenlenen Kiraz Festivali geleneksel hale geldi. Kayadibi'nde Bal Ormanı kuruldu.
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Bornova’da beledıye desteklı kalkınma
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