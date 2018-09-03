Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Çeşme’de yelken şöleni

Çeşme’de yelken şöleni

Giriş Tarihi: 3.9.2018
Çeşme’de yelken şöleni
TÜRKİYE Yelken Federasyonu ve Ege Açık Deniz Yat Kulübü Çeşme Marina tarafından daha önce bir çok kez düzenlenen ve geçen yıl Arkas'ın adını alan 'da 51 tekne ve 500'e yakın yarışçı IRC 0- 1-2-3-4-5 ve Destek kategorilerinde kupa için mücadeleye etti. Cuma günü Sakız Adası'nda ilk günün yorgunluğunu atan ekipler 1 Eylül'de Sakız'dan yola çıkarak Çeşme'de finişe ulaştı. 30 Ağustos'ta Çeşme- Sakız UBS Yarışı için start alan Arkas Aegean Link Regatta'da ikinci günün kazananı Yelken 1925 oldu. Takımlar, kapanış partisinde ödüllerine kavuştu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Çeşme’de yelken şöleni
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN