Çeşme’de yelken şöleni

TÜRKİYE
Yelken Federasyonu ve Ege Açık Deniz Yat Kulübü Çeşme Marina tarafından daha önce bir çok kez düzenlenen ve geçen yıl Arkas'ın adını alan Aegean Link Regatta
'da 51 tekne ve 500'e yakın yarışçı IRC 0- 1-2-3-4-5 ve Destek kategorilerinde kupa için mücadeleye etti. Cuma günü Sakız Adası'nda ilk günün yorgunluğunu atan ekipler 1 Eylül'de Sakız'dan yola çıkarak Çeşme'de finişe ulaştı. 30 Ağustos'ta Çeşme- Sakız UBS Yarışı için start alan Arkas Aegean Link Regatta'da ikinci günün kazananı Göztepe
Yelken 1925 oldu. Takımlar, kapanış partisinde ödüllerine kavuştu.