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Denizli’ye yakıstı

Denizli Büyükşehir Belediyesi, çalışmasını tamamladığı ile 23. Yatağan Bıçakçılık ve Kefe Yaylası Şenlikleri’ni görkemli bir törenle açtı

Giriş Tarihi: 3.9.2018
Denizli’ye yakıstı

GÖRKEMLİ AÇILIŞ

DENIZLI Büyüksehir Belediyesi tarafından yeniden düzenlenerek modern bir görünüme kavusturulan 'nın açılıs töreni, 23. Yatagan Bıçakçılık ve Kefe Yaylası Senlikleri ile düzenlenen görkemli bir programla gerçeklestirildi. Serinhisar Ilçesi'nin Yatagan Mahallesi'ndeki 1100 metre rakımlı Kefe Yaylası'nda düzenlenen açılıs programa çok sayıda vatandas katıldı. Yatagan Meydan düzenlemesini inceleyen Denizli Büyüksehir Belediye Baskanı Osman Zolan, birbirinden maharetli bıçak ustalarının boy gösterdigi stantları gezdi, demir dövüp, vatandaslarla sohbet etti.

ZOLAN'A TEŞEKKÜR
BASKAN Zolan, 5 yıl önce Denizli'nin tüm ilçeleri, beldeleri ve köylerinde 'Her sey daha güzel olacak' sözünü verdiklerini ve yerine getirmenin mutluluklarını yasadıklarını söyledi. Zolan, "Büyüksehir geldiginde hizmetler artacak ve büyüyecek. 'Denizli'den nasıl hizmet gelir buraya' diye sorduklarında, 'evet hizmet gelecek ve Denizli'de ne varsa, hangi güzellikler varsa hepsi yasadıgınız yerde olacak' diye söz vermistik. Denizli'ye hizmet etmenin onurunu yasıyoruz" diye konustu. Denizli Milletvekili Nilgün Ök, yapılan çalısmalar nedeniyle Zolan'a tesekkür etti.

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Denizli’ye yakıstı
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