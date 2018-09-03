Egeli ihracatçı bayram molası vermedi

EGELI ihracat
çılar, Agustos ayında bayram tatili yapmadı. Agustos ayındaki 10 günlük Kurban Bayramı ve Zafer Bayramı tatiline ragmen Ege Ihracatçı Birlikleri, Agustos ayında 996 milyon 900 bin dolarlık ihracata imza attı. Ege Demir ve Demirdısı Metaller Ihracatçıları Birligi, ABD'ye ihracatını Agustos ayında yüzde 63 arttırmayı basardı ve 2 milyon 844 bin dolar dövizi kazandırdı. Demir ihracatçılarının Agustos ayındaki toplam ihracatı ise; yüzde 49'luk artısla 123 milyon 360 bin dolara çıktı. Egeli
ihracatçılar, Agustos ayında en fazla ihracat artısını Yemen
'e gerçeklestirdi. 2017 yılı Agustos ayında Yemen'e 475 bin dolar ihracat yapan Egeli ihracatçılar, 2018 yılı Agustos ayında yüzde 3 bin 800'lük rekor artısla 18 milyon 522 bin dolar ihracat yaptı. EIB Koordinatör Baskanı Jak Eskinazi, 2017 yılı Agustos ayında günlük 40 milyon dolarlık ihracat performansına sahip olduklarını, 2018 yılı Agustos ayında ise; 45 milyon doları asan günlük ihracat ortalamasına ulastıklarını kaydetti.