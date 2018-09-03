Foça’da petrol temizliği

BUGÜN NELER OLDU

Foça İlçesi Gencelli bölgesinde denize sızan akaryakıtın fuel-oil olduğu tespit edildi. Önceki gün kontrol altına alınan akaryakıt sızıntısının temizlenmesi çalışmaları, yaklaşık 100 kişilik ekibin katılımıyla devam ediyor. Temizlik çalışmalarını takip eden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Sebahattin Dökmeci,yaklaşık 2,5 kilometrelik kıyı alanının kirlilikten etkilendiğini söyledi. Temizlik çalışmalarının iki bölgede yoğunlaştığını ifade eden Dökmeci, "Bu bölgelerden birinde kaba temizlik tamamlandı. Şu anda ikinci bölgedeyiz. Buradaki temizlik de en geç yarın tamamlanmış olacak" diye konuştu. Denize sızan kirleticinin fueloil olduğunun belli olduğunu da aktaran Dökmeci, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kirleticinin fuel-oil olduğunu kesinleştirmemizle kirletici kaynağa ilişkin çalışmalarımızda çember daraldı. Kaynağa ilişkin olası gemilerden alınan numuneler var. Fuel-oil olunca bu gemilerin sayısı azalıyor. Kıyılarda da kirleticiden alınan numuneler var. Numuneler parmak izi dediğimiz inceleme sonucunda karşılaştırılıyor. Bu eşleşme sonunda kaynak tespiti yapılacak." Çalışmalara Aliağa Belediyesi araç-ekipman, personel ve kumanya desteği verdi.