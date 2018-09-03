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’nin tadı tuzu yok

Deplasmanda ’a 1-0 mağlup olan , üst üste 11. dış saha maçından da galip gelemedi

Giriş Tarihi: 3.9.2018
Göztepe’nin tadı tuzu yok
SPOR 'de geçen hafta 'yi 1-0 yenerek ilk galibiyetini elde eden , Aytemiz deplasmanından eli boş dönerek milli maç arasına moralsiz girdi. İlk 3 haftada siftah yapamayan rakibi karşısında istediklerini sahaya yansıtamayan Göz-Göz, 1-0'lık yenilgiyle geçen sezondan bu yana süren deplasman kabusuna da son veremedi. Deplasmanda en son 9 Aralık 2017'de 'u 3-2 yenen Sarı-kırmızılılar, daha sonra oynadığı 11 müsabakada galibiyet yüzü göremedi. Alanya'da hesapta olmayan bir mağlubiyet aldıklarını belirten teknik direktör Bayram Bektaş basit hata nedeniyle golü yediklerini söyledi. Fırsatlar yakaladıklarını ancak sonuca gidemediklerini anlatan Bektaş, "Yakaladığımız fırsatları değerlendirmemiz gerekiyor. 1-0 geriye düştükten sonra da golü aradık. Net pozisyonlar bulduk ama son vuruşları yapamadık. Milli arayı verimli geçirip daha iyi bir Göztepe izleteceğiz" dedi.
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Göztepe’nin tadı tuzu yok
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