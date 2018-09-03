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de ‘park’ krizi

si’nde otopark işletmesini kazanan şirketin, hastalardan otopark ücreti alması tepkiler doğurdu

ERAY ARPAŞİN Egeli Sabah Haberleri
Giriş Tarihi: 3.9.2018
Hastanede ‘park’ krizi
EGE Üniversitesi si'ne aracı ile gelen hastalardan otopark ücreti alınması tepki çekti. Hastanedeki görevlilerin daha önce aracı ile gelen ve otoparktan faydalanmak isteyen hastalara ücretsiz otopark fisi kestigi, vatandasların da bu hizmetten ücretsiz olarak faydalanabildigi belirtildi. Bundan 2 ay önce otopark ihalesini alan firmanın bu uygulamayı degistirmesi, hastaları magdur etti. EÜ Güçlendirme Vakfı'nın istiraki olan Üntas sirketi aracılıgı ile hastanedeki otoparkları isleten 'nin, bundan 2 ay önce otopark isletmelerini ihale yolu ile baska bir özel sirkete verdi. Ihaleyi kazanan özel sirket, hastaneye gelenlerin ücretsiz olarak otoparklardan faydalanmalarına olanak saglayan uygulamayı kaldırdı. Daha önce hastaneye geldiklerinde bir görevlinin gelip paralı otoparktan ücretsiz faydalanmaları için kendilerine fis kestigini aktaran vatandaslar, artık böyle bir uygulamanın olmadıgını söyledi. Vatandaslar, "Hastane içinde rastgele bir yere park etsek hemen gelip çekici ile götürüyorlar. Hastane dısına koymak istesek park yeri bulabilmek için kilometrelerce yol gidip gelmemiz gerekiyor. Herkes ücretli otoparka mahkum ediliyor. Ayıp" diyerek tepki gösterdi.
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Hastanede ‘park’ krizi
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