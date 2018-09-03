Hastanede ‘park’ krizi

EGE
Üniversitesi Hastane
si'ne aracı ile gelen hastalardan otopark ücreti alınması tepki çekti. Hastanedeki görevlilerin daha önce aracı ile gelen ve otoparktan faydalanmak isteyen hastalara ücretsiz otopark fisi kestigi, vatandasların da bu hizmetten ücretsiz olarak faydalanabildigi belirtildi. Bundan 2 ay önce otopark ihalesini alan firmanın bu uygulamayı degistirmesi, hastaları magdur etti. EÜ Güçlendirme Vakfı'nın istiraki olan Üntas sirketi aracılıgı ile hastanedeki otoparkları isleten Ege Üniversitesi
'nin, bundan 2 ay önce otopark isletmelerini ihale yolu ile baska bir özel sirkete verdi. Ihaleyi kazanan özel sirket, hastaneye gelenlerin ücretsiz olarak otoparklardan faydalanmalarına olanak saglayan uygulamayı kaldırdı. Daha önce hastaneye geldiklerinde bir görevlinin gelip paralı otoparktan ücretsiz faydalanmaları için kendilerine fis kestigini aktaran vatandaslar, artık böyle bir uygulamanın olmadıgını söyledi. Vatandaslar, "Hastane içinde rastgele bir yere park etsek hemen gelip çekici ile götürüyorlar. Hastane dısına koymak istesek park yeri bulabilmek için kilometrelerce yol gidip gelmemiz gerekiyor. Herkes ücretli otoparka mahkum ediliyor. Ayıp" diyerek tepki gösterdi.