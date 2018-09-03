İzmirli firmalar ‘egale’ ediliyor

AK Parti Izmir Yerel Yönetimlerden Sorumlu Il Baskan Yardımcısı Fikret Mısırlı, Izmir Büyüksehir Belediyesi tarafından son dönemde gerçeklestirilen hizmet alımına iliskin ihalelerin seffaflıgını yitirdigini söyledi. Hizmet alımlarında özellikle Izmirli firmaların dısarıda bırakıldıgını belirten AK Parti Izmir Il Baskan Yardımcısı Fikret Mısırlı, bazı islerin de olması gerekenin 2-3 katı fiyatına verilmesi nedeniyle Izmirlinin parasının bosa harcandıgını belirtti. 9 Eylül kutlamaları sırasında yapılacak havai fisek gösterisi ve ses düzenini örnek gösteren Mısırlı, "Sadece 1 gece yapılacak bu isi, daha düsük teklif olmasına ragmen 3 milyon 600 bin TL'ye kendi adamlarına verdirdiler. Elbette Izmir'in kurtulusu olan 9 Eylül'ü coskuyla kutlayalım ancak bunu yaparken Izmirlinin parası da sokaga atılmamalı" dedi.

TESADÜFÜN BÖYLESİ

Konuyla ilgili olarak Izmir Büyüksehir Belediyesi'ne yazılı bilgilendirmede de bulundugunu belirten Il Baskan Yardımcısı Fikret Mısırlı, "Maalesef son yıllarda belediye tarafından yapılan ihalelerde bu seffaflıgı göremedigimiz gibi ihale iptalleri ile de sıkça karsılasmaktayız. Son dönemdeki hizmet alımlarında Izmir firmaları egale edilmektedir. Özellikle Ankara'dan gelen firmalara is ihale edilmektedir. Mevcut firmaların daha önceki dönemde Izmir Büyüksehir Belediyesi'nde ihale alamazken, simdi ise ihale alır duruma gelmeleri bir tesadüf olamaz" dedi. Mısırlı, söyle devam etti: "Izmir Büyüksehir Belediyesi tarafında yapılan ihalelerin, mevcut firmalar tarafından alınamaması durumunda da iptal yoluna gidilmistir. 19 Mayıs, 9 Eylül, 29 Ekim ve yılbası etkinlikleri, mevcut firmalardan birine 21 F ihale usulü ile direkt olarak verilmistir. Izmir Büyüksehir Belediye Baskanı Aziz Kocaoglu, böylesine önemli bir konuya gereken hassasiyeti göstermelidir. Kocaoglu, gerekli incelemeyi yaptırdıgında belirttigim tarihten sonra yapılan ihalelerinin seffaf olmadıgını görecektir. Ihalelerle ilgili seffaflıgın geri gelmesi en büyük dilegimiz "