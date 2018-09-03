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Kas hastası annenin umudu

Giriş Tarihi: 3.9.2018
Kas hastası annenin kök hücre umudu
UŞAK'TA yaşayan bir çocuk annesi Hatice Çınar (38), 20 yıldır mücadele ettiği genetik kas hastalığı nedeniyle her geçen gün hareket kabiliyetini kaybederken, tedavisi için yardım bekliyor. 'ta bir apartmanda kapıcılık yapan eşinin geliriyle yurt dışında 130 bin liraya mal olacak kök hücre tedavi masraflarını karşılayamadıkları için Uşak Valiliği izniyle bağış hesabı açılan zor durumdaki anne, hayırseverlerden uzanacak yardım elini bekliyor. Hastalık nedeniyle her geçen gün hareket kabiliyetini kaybeden, artık tek başına yürüyemez hale gelen Çınar, 20 yıldır mücadele ettiği hastalığının ilerlediğini, artık dayanılmaz acılar çektiğini söyledi. Hastalığını, kızı 2 yaşındayken öğrendiğini belirten Çınar, "20 yıl boyunca kimseden yardım almadan mücadele ettim, evlere temizliğe gittim, sürekli çalıştım. Artık tek başıma yürüyemiyorum. Tek umudum kök hücre tedavisi" dedi.
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Kas hastası annenin kök hücre umudu
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