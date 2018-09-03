Manisa’da pamuk hasadı zamanı

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altın' olarak bilinen pamugun Manisa
Ovası'na geri dönmesiyle birlikte bu yılın ilk hasadı yapıldı. Pamuk üreticisi ilk pamugu toplayıp çırçır fabrikasına teslim ederken, çiftçiler kilogramda 5 lira fiyat istedi. Pamuk üreticisi Osman Avcı, nisan ayında ektigi pamugun hasadına basladıgını belirterek, 2 ton pamuk topladıgını söyledi. Avcı, "60 dönüm pamuk ektim. Ilk pamugu topladım, çırçır fabrikasına teslim ettim. Kalite bu sene oldukça güzel. 2 ton civarında pamuk topladım. Hava sıcaklıklarının yüksek olmasından dolayı erken olgunlastı. 3-4 gün sonra makineli hasada baslayacagım. Biz çiftçi olarak 5 lira fiyat bekliyoruz. Maliyetler çok fazla oldu. Mazot, gübre fiyatları yarı yarıya arttı. Girdilerin hepsi arttı" diye konustu.