Portekizliler güven verdi

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Lig'de önceki gün evinde Adanaspor
'la 2-2 berabere kalan Altay
, taraftarının önünde oynadığı ilk maçta 2 puan kaybetmesine rağmen Portekizli golcüleri Paixao
ve Pedro
'nun performansıyla teselli buldu. Geçen hafta İstanbulspor deplasmanında hattrick yapan Paixao, Adanaspor karşısında 48. dakikada attığı kafa golüyle skoru 1-1'e getirdi. Bu golün asistini yapan sol kanat Pedro ise 50. dakikada siyahbeyazlı formayla ilk golünü atarak takımını öne geçirdi. Paixao 4 haftada toplam gol sayısını 5'e çıkarırken, Pedro 3 asist, 1 gol kaydetti. Altay, sergilediği futbol ile taraftarlardan bol bol alkış topladı.