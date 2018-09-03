Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Portekizliler güven verdi

Portekizliler güven verdi

Giriş Tarihi: 3.9.2018
Portekizliler güven verdi
1 Lig'de önceki gün evinde 'la 2-2 berabere kalan , taraftarının önünde oynadığı ilk maçta 2 puan kaybetmesine rağmen Portekizli golcüleri ve 'nun performansıyla teselli buldu. Geçen hafta İstanbulspor deplasmanında hattrick yapan Paixao, Adanaspor karşısında 48. dakikada attığı kafa golüyle skoru 1-1'e getirdi. Bu golün asistini yapan sol kanat Pedro ise 50. dakikada siyahbeyazlı formayla ilk golünü atarak takımını öne geçirdi. Paixao 4 haftada toplam gol sayısını 5'e çıkarırken, Pedro 3 asist, 1 gol kaydetti. Altay, sergilediği futbol ile taraftarlardan bol bol alkış topladı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Portekizliler güven verdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN