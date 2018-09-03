Yanlış malzeme pahalıya patladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yap-bozlarına bir yenisini daha ekledi. Buca Kaynaklar'daki balık halinde 2016 yılında gerçekleşen ve 6.1 milyon liraya mal olan tadilat çalışması sırasında halin zeminine döşenen 6 milimetre kalınlığındaki poliüretan kaplama, hatalı imalat ve yanlış malzeme seçimi nedeniyle bir yıl bile dolmadan paramparça oldu. Egeli Sabah, geçtiğimiz yıl Kasım ayında Balık Halinde yaşanan zemin fiyaskosunu '1 yıl olmadan çöpe gitti' başlığı ile manşetine taşıdı. Haberimizin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi 2016 yılında 6.1 milyon liraya bakım onarımdan geçirdiği Balık Halinde tekrar çalışmalara başladı. Halin içine giren iş makinaları bozulan zemini söktü. Durum böyle olunca o süreçte metrekaresi 70 Euro'ya imal edilen poliüretan kaplamada hatalı üretim nedeniyle çöpe gitmiş oldu.

6.1 MILYON LIRA HARCADI

Büyükşehir 2016 yılı yaz aylarında balık sezonunun sona ermesinin ardından yaklaşık 50 bin ton balığın işlem gördüğü günde ortalama 1000-1500 araç ile 5 bin kişiyi aşan bir topluluğa hizmet veren Buca Kaynaklar'daki Su Ürünleri Balık Halinde kapsamlı bir tadilat çalışması başlattı. Daha sağlıklı ve hijyenik koşulların oluşturulması için yürütülen tadilat çalışması kapsamında saç çatı sistemi yerine sandviç panel çatı kaplaması yapıldı. Dış mezat alanı olarak kullanılan meydan sahası şeffaf polikarbon çatı paneli ile kaplandı. Kapalı mezat alanın karo olan zemini, daha hijenik olması için 6 mm kalınlığında poliüretan ile kaplandı. Halin iç ve dış cepheleri boyandı. Güvenlik için 3 metre yüksekliğinde beton prekast duvarlar yerleştirildi. Kapalı alanda yer alan su kanallarındaki ızgaraların tamamı paslanmaz (galvaniz) malzeme ile değiştirildi. Hal sahasında koku oluşumunu engellemek amacıyla yeni ızgara ve kanal sistemleri yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi 2016 yılındaki yaptığı çalışmalar için 6.1 milyon liranın üzerinde harcama yaptı. Bu düzenlemeye ilave olarak hal ana giriş kapısı komple yıkılarak giriş ve çıkışların daha sistemli bir hale getirilmesi sağlandı.

SABAH MANŞETINE TAŞIDI

Balık Hali'nde satış reyonlarının önündeki alana daha hijyen olması için döşenen 6 milimetre kalınlığındaki poliüretan kaplama daha bir yıl bile olmadan önce kabardı ardından da paramparça oldu. Uygulandığı alanın büyüklüğüne göre metrekaresi 50 ila 70 euro arasında değişen poliüretan kaplamanın içler acısı hali, görenlere 'Bu kadar da olmaz' dedirtti. Egeli Sabah, Balık Hali'nde yaşanan zemin fiyaskosunu 2017 Kasım ayında; '1 yıl bile olmadan çöpe gitti' başlığı ile manşetine taşıdı. Haberimizin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi Aralık 2017'de kentin çeşitli bölgelerinde kendisine ait 144 tesisin bakım ve onarım ihalesine çıktı. İhale kapsamına yeni tadilattan geçirilen balık hali de dahil edildi. Geçtiğimiz haftalarda balık haline giren iş makinaları on binlerce liraya mal olan poliüretan kaplama malzemesi ile altındaki beton zemini söktü. Durum böyle olunca bir yıl önce yüzbinlerce lira harcanarak düzenlenen zemin kaplama malzemesi de çöpü boyladı. Sökülen zeminin yerine yeni beton atıldı. İç tarafta çalışmalar biterken dış cephede ise çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Uzmanlar zeminine döşenen poliüretan kaplamanın içler acısı halini bilgisizlik olarak yorumladı. Zemin için seçilen poliüretan malzemenin balık hali için yanlış olduğuna dikkat çeken uzmanlar, zemine laminasyon uygulanması gerektiğine dikkat çekti.