Zafer için koştular

IZMIR
Büyüksehir Belediyesi'nin düzenledigi, "9 Eylül Uluslararası Izmir Yarı Maratonu
" 1750 atletin katılımıyla gerçeklesti. Bu yıl altıncısı yapılan 21 kilometrelik yarı maratonu erkeklerde Kenya'dan Getaye Gelaw, kadınlarda ise milli atlet
imiz Ümmü Kiraz
kazandı. Kenya'dan Fetene Alemu Regasa ikinci, Türk milli atlet Saffet Elkatmıs da üçüncü oldu. Kadınlarda ise Yayla Kılıç gümüs, Nuran Satılmıs ise bronz madalyanın sahibi oldu. Bu yıl ilk kez düzenlenen takım kategorisinde ise birinciligi Ayyo Team Essen, ikinciligi Ege Maraton Spor Kulübü, üçüncülügü Olt Floyd izmir aldı. Dereceye girenlere para ödülü verilirken, yarıslara katılan tüm sporculara da madalya takıldı.