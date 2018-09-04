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1 milyon ziyaretçi hedefliyor

Giriş Tarihi: 4.9.2018
1 milyon ziyaretçi hedefliyor

'in Ayvalık İlçesi'ne bağlı Cunda Adası'nda (Alibey) Rahmi M. Koç Müzecilik ve Kültür Vakfı bünyesindeki müzeyi, her yıl 100 bini aşkın kişi ziyaret ediyor. Şeref Başkanı Rahmi M. Koç, 1873 yılında yapılan Taksiyarhis Kilisesi'nin restorasyonunun ardından farklı şekilde işlevlendirilmesiyle ortaya çıkarılan ve kendi adını taşıyan müzede, yılda bir milyon ziyaretçi hedeflediklerini söyledi. Eski binaları, mekanları seçerek müzeleri oluşturduklarını dile getiren Koç, "Tabii bizi keyiflendiren, zevk veren, gerek 'den gerekse yabancı ülkelerden gelip, müzelerimizi gezen ziyaretçilerimizin memnuniyetleridir. Müzelerin canlı olması, statik olmaması lazım. Hedefimiz, yılda 1 milyon kişiye ulaşmak. Yapabilir miyiz, yapamaz mıyız bilmiyoruz" dedi. Müzede oyuncaklardan, yaklaşık 120 yıllık faytona, eski dalgıç kıyafetlerinden 1910 model otomobile kadar bini aşkın parçadan oluşan eserlerle son 100 yıla tanıklık ediyor.

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