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Akaryakıtı temizleme çalışmaları sürüyor

Foça’daki çevre felaketini yakından takip eden Çevre ve Müdürü Varan: Kaba temizlik tamamlandı

Giriş Tarihi: 4.9.2018
Akaryakıtı temizleme çalışmaları sürüyor

İZMIR'IN Foça İlçesi Gencelli bölgesinde denize sızan ve fuel oil olduğu belirlenen akaryakıtın kaba temizlik işlemi tamamlandı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerinin incelemede bulunduğu alanda 100 kişilik ekip temizleme çalışmasını sürdürüyor. sahada çalışmaları takip eden Çevre ve Müdürü Selahattin Varan, akaryakıt sızıntısıyla ilgili kaba temizleme işleminin tamamlandığını belirtti. Varan, "İnce temizlik çalışmaları devam ediyor. Çalışma bitince sudan alacağımız numuneleri inceleyeceğiz, vatandaşlarımıza kısa zamanda temiz bir deniz bırakmayı hedefliyoruz" dedi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini aktaran Varan, "Şüpheli gördüğümüz gemi ve tankerler de dahil olmak üzere her yerden numuneler alıyoruz. Denizden alınan numunelerle karşılaştıracağız" diye konuştu. Öte yandan bölgedeki yazlık sitelerde yaşayan vatandaşlar da çalışmaları yakından takip ediyor. Mühendislik yapan mahalle sakinlerinden Levent Kahraman da yetkilere önerilerde bulunarak, "Kıyı temizliğinde doğa kendisini temizleyebilir. Bence 400-500 kamyon kum dökseler sahil kendi kendisini yenileyecektir" diye konuştu.

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Akaryakıtı temizleme çalışmaları sürüyor
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