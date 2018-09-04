Altın kalpli kızlar

Urla'da Çeşmealtı mevkindeki yazlık sitede tatil yapan Yağmur Kaşdoğan, Alya Deniz Eğinç, Ayşe Melek Gönülşen, Naz Demirci, Asya Ünal ve Ayşegül Yaşar, İzmir'de yaşayan bir arkadaşlarına lösemi teşhisi konmasıyla büyük bir üzüntü duydu ve lösemili çocuklar için yardım yapmaya karar verdi. Oyun oynadıkları sırada sitenin yıllar önce yıkılmış, şimdilerde dört duvarı bile olmayan kafeterya alanını yeniden faaliyete geçirmeye karar veren çocuklar, önce evlerinden masa ve sandalye getirdi, ardından 'Yardım Kafe' tabelasını astı. Kafe için menü oluşturan, site içine afiş asıp broşür dağıtan altı kız arkadaş, site sakini müşterilerine yiyecek ve içecek satıp akşamları da dans gösterileri yaptı. Bir aylık süre boyunca 273 lira kar elde eden kızlar, bu parayı LÖSEV'e bağışladı.

TEPKİLER YILDIRMADI

Atıl durumdaki kafenin Yardım Kafe'ye dönüş hikayesini anlatan Yağmur Kaşdoğan, "Altı kız arkadaş olarak lösemili çocuklar için bir şeyler yapmak istedik. Sitemizde, eskiden kafe olarak kullanılan ama şimdi boş duran bir alan vardı. Burayı kafe olarak değerlendirmeyi düşündük. Masa ve sandalyeleri temin ettik. Açılış günümüzde kafeye çok sayıda insan geldi. Menülerimizi oluşturduk, broşürler hazırladık. Çay, kahve, meyve suyu, limonata, kek, pasta ve kurabiye sattık, belli akşamlar gösteriler yaptık. Burayı bir işletme gibi çalıştırdık. Masrafları çıkardığımızda elimizde kalan 273 liralık karı, LÖSEV'e bağışladık. Çoğu komşumuz bize bağırdı. Onların da bilinçlenmesini istiyoruz. Afişlerimizi ve broşürlerimizi yırtanlar oldu ama lütfen yapmayın. Biz onlara emek gösteriyoruz" diye konuştu. 10 yaşındaki Asya Ünal, "Kafede çalışmak çok güzel. Buraya birçok kişi geliyor. Onlara gösteriler yapıyoruz, yiyecek ve içecek satıyoruz" derken, 8 yaşındaki Alya Deniz Eğinç, "Çok güzel bir şey yaptığımızın farkındayım ve çok heyecanlıyım. Duygularımı nasıl ifade edeceğimi bilemiyorum" dedi.

SENEYE DE ÇALIŞACAĞIZ

9 yaşındaki Ayşe Melek Gönülşen ise "Aslında sadece limonata standı açacaktık ama işi büyütmek istedik. Lösemili çocuklar için iyi bir şey yaptığımızdan dolayı çok mutluyum" ifadelerini kullandı. Yardım Kafe kurucularından 10 yaşındaki Naz Demirci ile 12 yaşındaki Ayşegül Yaşar da böyle bir kafe açtıkları için çok mutlu olduklarını, kafeyi seneye yaz tatilinde yine işletmek istediklerini belirtti. Gün içerisinde sık sık kafeye geldiğini söyleyen Huriye Ekmekçioğlu isimli site sakini, "Sitemizin çocuklarıyla onur duyduk. Keşke herkes böyle özen gösterse, herkes saygı duysa. Çocuklar çok güzel hizmet ediyor" dedi. Yardım Kafe kurucularından Naz Demirci'nin babaannesi Gönül Demirci ise "Çocuklar böyle bir işe girişince çok duygulandık. Biz de onlara destek olmaya çalıştık. Her şeyi tedarik etmeye çalıştılar. İnşallah seneye de bu kafeyi işletmeye devam edecekler. Havuza ve denize girmeyi feda ettiler, büyük bir heyecanla bize hizmet ettiler" dedi.