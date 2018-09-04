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’de motosiklet sürücülerine ceza yağdı

Giriş Tarihi: 4.9.2018
Balıkesir’de motosiklet sürücülerine ceza yağdı

BALIKESIR İl jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi ve ilçelerinde son dönemde artan suç oranları nedeniyle motosiklet uygulaması yaptı. 2 bin 128 motosiklet kontrol edildi. 9 bin 765 kişiye GBT sorgulaması gerçekleştirdi. Kontroller sırasında 5 çalıntı motosiklet ele geçirilirken, haklarında arama kararı olan 65 kişi yakalandı. Denetimler sırasında evrakları eksik olan 108 motosiklet trafikten men edildi. 79 tescilsiz motor tespit edildi. Trafikte kask takmadan seyahat eden 35 kişiye para cezası kesildi. Kontroller sırasında 9 hacizli motosiklet tespit edilirken, 238 sürücüye 214 bin 269 lira para cezası uygulandı. Uygulama sırasında çok sayıda ruhsatsız silah ile uyuşturucu madde ele geçirildi.

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Balıkesir’de motosiklet sürücülerine ceza yağdı
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