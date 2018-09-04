Egeli ihracatçılardan tanıtım atağı

EGE Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Çin, Rusya ve Fransa'da düzenlenecek 4 fuara katılarak ürünlerini tanıtacaklarını belirterek, sektörün 2023 yılında 14 milyar dolar ihracat hedefini yakalamak istediğini belirtti. Birlik olarak fuar sezonunda ilk olarak 5-7 Eylül'de Hong Kong'da düzenlenecek Asia Fruit Logistica Fuarı'na katılacaklarını bildiren Uçak, ikinci durağın ise 17-20 Eylül'de Moskova'da düzenlenecek Worldfood Moscow Fuarı olacağını aktardı. Uçak, 21-25 Ekim'de Paris'te düzenlenecek SIAL Paris Fuarı'nda da Türk lezzetlerini dünyanın dört bir yanından gelen ithalatçılar ve market zincirlerine sunacaklarını bildirerek 13-15 Kasım'da Çin'in Şanghay şehrinde gerçekleştirilecek FHC China Fuarı ile fuar sezonunu kapatacaklarını belirtti.

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