Egeliler Süper Lig’de kayıp

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftası geride kalırken Ege temsilcileri Göztepe ve Akhisarspor geçtiğimiz sezonki performanslarını aratıyor. İki takımda sezona hayal kırıklığı ile başladı. Göztepe, Alanya deplasmanından eli boş dönerken, Akhisarspor ise Sivasspor ile sahasında berabere kaldı. Spor toto 1. Lig'de ise, Balıkesirspor Elazığ deplasmanında, Altınordu ise Denizlispor karşısında ligdeki ilk galibiyetlerini aldı. Altay ise, kolay olarak nitelendirilebilecek Adana spor karşılaşmasında taraftarının önünde 1 puana razı oldu. Gizem Yılmazer, Serhan Çifdalöz ve Lebip Timor temsilcilerimizin son maçlarını Spor Masası'nda mercek altına aldı.

Gizem Yılmazer: Göztepe neden galip gelemiyor?

- Lebip Timor: Fenerbahçe galibiyeti sonrası Alanya'dan da puan bekliyordum. Ancak bir hatanın bedelini ağır ödediler ve tek golle kaybettiler. Aşırı sıcak, oyunu çok etkiledi. Aslında ikinci yarının hemen başında Tayfur'un kaçırdığı gol maçın kırılma anıydı. Göztepe, geride kalan 4 haftaya baktığımızda ciddi bir golcü eksikliği yaşıyor. Ancak transfer sezonu bitti yapacak bir şey yok.

- Serhan Çifdalöz: Göztepe, bence istediği kadroyu oluşturamadı. Bunu çok net olarak sahada görüyoruz. Anlaşılan o ki ligin devre arasına kadar inişler ve çıkışlar yaşanacak.

Gizem: Akhisarspor neden çıkış yapamadı?

- Lebip: Oyundan çok oyun dışındaki görüntüler keyfimi kaçırıyor. Tribünlerde beklenen kalabalık ve beklenen coşku yok. Takım, lige süper kupa şampiyonu olarak başladı ve yakın zamanda tarihinde ilk kez Avrupa sahnesine çıkacak. Bu takım daha fazla desteği hak ediyor.

- Serhan: Akhisar, ilk yarıda oyunda yoktular. Bu nedenle 2 puan kayıp gibi görünse de alınan 1 puanı da değerli buluyorum. Yeni transferler takıma alıştıkça takımın gerçek yüzü de ortaya çıkacaktır.

Gizem: Altay, kolay görülen bir maçta 2 puan bıraktı. Maç nasıldı?

- Lebip: Altay, oyunun başında yediği golle adeta maça 1-0 yenik başladı. Ancak devreye yenik gitse de ikinci yarı başında bulduğu peş peşe gollerle öne geçmeyi de başardı. Bu gollerin morali, tribünlerin coşkusu maçı Altay lehine çevirse de sonunu getiremediler ve skoru dengeleyen Adanaspor 1 puanı kaptı.

- Serhan: Sanırım Altay'lı futbolcular geçen hafta deplasmanda kazandıkları farklı galibiyetin sarhoşluğunu yaşadılar. Buna rağmen geriden gelip öne geçmeyi becerebiliyorsanız bu avantajı maç sonuna da taşımalısınız. Her şeye rağmen kaybedilen 2 puanları olsa da, bence kazanılmış çok değerli 1 puanı da yabana atmamak lazım.

Gizem: Balıkesirspor ilk galibiyetini aldı...

- Lebip: Sahası bakımda. Transfer yasakları nedeniyle kadro yetersiz. Bu ortamda görev yapan Giray hocayı kutlamak lazım. Elazığ'da geriye düşmelerine rağmen kazanma arzuları mükemmeldi.

- Serhan: Bu galibiyet 3 puan dışında moral olarak takıma çok şey katacaktır.

Gizem: Altınordu, Denizlispor'u 4-0 yenerek ligde siftah yaptı. Nasıl buldunuz?

- Lebip: Altınordu disiplinsizliğe izin vermeyen nadir kulüplerimizdendir. Denizlispor karşısına tam konsantrasyon hazırlanmanın meyvesini ilk yarıda aldılar. Rakibin 10 kişi kalması ile de rahat bir galibiyet elde ettiler. Devamını bekliyorum.

- Serhan: Altınordu, geçen yıl birçok maçında yaptığı gibi önde baskı kurarak sonuca gitti. Atakan Üner'in her golde katkısı vardı. Olumlu yönde dikkatleri çekti.