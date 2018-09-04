Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Göztepe Stadı’nın inşaatı hız kesmiyor

Stadı’nın inşaatı hız kesmiyor

taraftarının sabırsızlıkla beklediği, Stadı’nın tribünleri yavaş yavaş yükselmeye başladı.

Giriş Tarihi: 4.9.2018
Göztepe Stadı’nın inşaatı hız kesmiyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden 'nin karşılaşmalarını oynayacağı Spor ve Merkezi'nin inşaatı sürüyor. Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, temeli 9 Eylül 2017'de atılan stat yükselmeye devam ediyor. Çalışmalar kapsamında maraton tribününde tribün prekastlarının takılması işlemine başlanırken güney tribününde ise tribün taşıyıcı kolonlar döküldü. Batı tribünlerinde bodrum kat kabası tamamlanırken gelecek hafta ise zemin kat döşeme betonu dökülecek. 2019-2020 sezonunda hizmete açılacak standartlarındaki stat 20 bin 35 kişi kapasiteli olacak. Öte yandan Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 1-0 yenilip 4 maçta 3. mağlubiyetini alan Göztepe, şu ana kadar gol yollarında etkili olamadı. Göz-Göz, Alanya'nın ardından en az gol sevinci yaşayan ekip oldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Göztepe Stadı’nın inşaatı hız kesmiyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN