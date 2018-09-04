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’de Sivil Toplum Günleri

Giriş Tarihi: 4.9.2018
İzmir’de Sivil Toplum Günleri

ve Avrupa Birliği ortak finansmanıyla hayata geçirilen ve İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen Kamu-STK İş Birliği projesi kapsamında 'de Sivil Toplum Günleri başladı. İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkan Yardımcısı Ali Gökay, Balçova ilçesindeki bir otelde düzenlenen etkinliğin açılış konuşmasında, hedeflerinin sivil toplum kuruluşlarına daha iyi hizmet götürebilmek olduğunu belirtti. Gökay, proje süresinin 24 ay olduğunu, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldiklerini ifade etti.

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İzmir’de Sivil Toplum Günleri
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