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Midibüsün altında can verdi

Giriş Tarihi: 4.9.2018
Midibüsün altında can verdi

'IN Konak İlçesi'nde, üzerinde meydana gelen da Gaziemir'den Bornova yönüne giden, Murat Turan yönetimindeki motosiklete, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan bir firmaya ait, A.Ü. yönetimindeki içinde yolcu bulunmayan midibüs çarptı. Midibüsün altında kalan Turan sürüklendi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde, kaza sırasında kaskı takılı olduğu belirtilen Turan'ın hayatını kaybettiği anlaşıldı. Kaza sonrasında Yeşildere Caddesi'nde trafik kontrollü olarak, iki şeritten sağlandı. Midibüs şoförü A.Ü. gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Midibüsün altında can verdi
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