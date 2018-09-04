Ormanda gizli kalan 33 asırlık tarih

İzmir'in Kemalpaşa İlçesi'ni Torbalı'ya bağlayan Karabel Geçidi'nin kuzey girişinde, karayolunun sol yanında yükselen ormanlık alandaki ağaçların arasında bulunan büyük bir kayanın üzerinde, yaklaşık 2.5 metreye 1.5 metre boyutlarında, sol elinde bir mızrak sağ elinde bir yay tutan erkek kabartaması bulunuyor. Figürün başı ile mızrağı arasındaki alanda 3 satırlık oldukça aşınmış ve güçlükle görülebilen Luvice bir yazıt bulunuyor. Kabartmanın yaklaşık 33 asır önce yapıldığı sanılıyor. İzmir Orman İşletme Müdürü Erdal Şahan, beraberindekiler anıtın bulunduğu bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Şahan, ormanın içinde böyle eşsiz bir esere ev sahipliği yaptıkları için bundan mutluluk duyduklarını belirtti.

ESERLER KORUNMALI

İşletme Müdürü Şahan, ormanlar nasıl nesilden nesile taşınması gereken bir hazineyse, tarihi eserlerin de aynı şekilde gelecek kuşaklara taşınması gereken eşsiz emanetler olduğunu söyledi. Şahan, "Kabartmaya birkaç yıl önce asit atıldı. Ayrıca dinamit yerleştirmek için yapıldığı sanılyan, keskiyle 10 santimetrelik delik açıldı. Bütün bunlar yüzünden yazılar ve detaylar kayboldu" dedi.