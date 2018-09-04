Sahneye paraşütle indi

BALIKESIR'IN Edremit İlçesi'ndeki Zeytinli Rock Festivali'nde sahne alan müzisyen Hayko Cepkin, konseri öncesinde festival alanına paraşütle iniş yaptı. Cepkin, yaklaşık bin metre yükseklikte Türk Hava Kurumuna ait uçaktan paraşütle atlayarak Altınkum Sahili'ne indi. Atlayışın ardından gazetecilere açıklama yapan Cepkin, hayatını hep hedeflediği doğrultuda planlı, programlı ve disiplinli bir çizgide yürüttüğünü söyledi. Başarıda şansa inanmadığını belirten Cepkin, "Bu sayede yıllardır sevenlerime ve kendime karşı verdiğim sözleri tutabildim. Bu proje Türk Hava Kurumu'nun uçağı, pilotları ve teknik yer ekibi, yani kısacası bir fiil desteği ve sponsorluğu ile gerçekleşti" dedi. Cepkin, ardından buluşarak konser verdi.

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