Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Düğün ve sünnet yemeği zehirledi

Düğün ve sünnet yemeği zehirledi

’de sünnet ve düğün olmak üzere iki ayrı etkinlikte aynı firmanın hazırladığı yemeklerden yiyenler rahatsızlandı. Toplam 316 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvururken numuneler inceleniyor

Giriş Tarihi: 5.9.2018
Düğün ve sünnet yemeği zehirledi
'nın Merkezefendi İlçesi'nde geçtiğimiz pazar günü bir yemek firması tarafından, biri sünnet, diğer düğün olmak üzere iki etkinlik için yemek yapıldı. Her iki etkinliğe gelen yaklaşık bin kişiye; köfte, pilav, tavuk suyu çorba, salata ve puding ikram edildi. Bir süre sonra, her iki etkinliğe katılan davetlilerde mide bulantısı, baş dönmesi, ishal, yüksek ateş ve karın ağrısı şikayetleri görülmeye başlandı. geçtiğimiz gün, ilk olarak 99 kişi hastanelere başvurdu. Ancak zaman geçtikçe sayı arttı, 316 kişiye ulaştı. Bu kişilerin bir bölümüne ayakta müdahale edildi.

VALILIK'TEN AÇIKLAMA
Denizli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, zehirlenme şüphesiyle kamu hastaneleri ve özel hastanelere başvuran kişi sayısının 316'ya ulaştığı, 182 kişiye ayakta müdahale edildiği belirtilerek, "Zehirlenme şüphesiyle 134 kişinin tedavisi hastanelerimizin acil ve yataklı servislerinde devam etmektedir. Olayla ilgili yeni bir vaka başvurusu bulunmamaktadır. Hastaların genel durumu iyi olup, gerekli takipler yapılmakla birlikte ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca inceleme ve soruşturma için talimat verilmiştir" denildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Düğün ve sünnet yemeği zehirledi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN