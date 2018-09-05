Göztepe’nin banko 3’lüsü

Spor Toto Süper Lig
'de ilk 4 haftada Yeni Malatyaspor
, Galatasaray ve Aytemiz Alanyaspor'a yenilip sadece Fenerbahçe'yi mağlup eden Göztepe
'de teknik direktör Bayram Bektaş, en uzun süreyi savunmadaki 3 futbolcuya verdi. Geride kalan periyotta stoperler Titi ve Reis ile sol bek Traore tüm maçlarda 90'ar dakika sahada kaldı. Toplam 360 dakika forma giyen 3 oyuncunun ardından kanat oyuncusu Halil Akbunar 354 dakika süre aldı. Bir tek Fenerbahçe müsabakasının 82. dakikasında sakatlanıp oyundan çıkan Halil, diğer 3 maçta 90'ar dakika forma giydi. Halil, 1-0 kazanılan Fenerbahçe maçında takımına 3 puanı getiren golü attı. İzmir
ekibinde, sağ bek Lamine Gassama da takımın değişmezlerinden biri olduğunu gösterdi. Senegalli oyuncu 4 müsabakada 352 dakika görev yaptı.