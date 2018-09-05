İzmir’de taşıt sayısı giderek artıyor

Türkıye İstatistik Kurumu (TÜİK
) İzmir
Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, 2018 Temmuz ayı sonu itibarıyla İzmir'de trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4.9 artarak 1 milyon 384 bin 339 oldu. Temmuz ayı sonu itibarıyla İzmir'de trafiğe kayıtlı toplam 1 milyon 384 bin 339 taşıtın yüzde 54.9'unu otomobil, yüzde 16.6'sını kamyonet, yüzde 18.3'ünü motosiklet, yüzde 4.7'sini traktör, yüzde 3'ünü kamyon, yüzde 1.1'ini otobüs, yüzde 1.1'ini minibüs, yüzde 0.3'ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Temmuz ayında İzmir'de trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 37.9 arttı. İzmir, Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan 5 bin 490 adet taşıt ile İstanbul ve Ankara'dan sonra üçüncü il oldu. 2018 yılının Temmuz ayında İzmir'de trafiğe tescil edilen kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 23 azaldı.