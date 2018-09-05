İzmir’in son kalaycıları

İZMIR'DE Kemeraltı Çarşısı'ndaki, İzmir
'in son kalaycı ustalarından Yaşar Bartık ve Aziz Bartık kardeşler, bakır kapları kalaylayıp, geçimlerini sağlıyor. 32 yıldır bu işi yaptığını anlatan 45 yaşındaki Yaşar Bartık, İzmir'de kendilerinden başka kalaycının kalmadığını söyledi. Bartık, "Bakır kapta pişen yemeğin lezzetini bilen bundan vazgeçmiyor. Ağır bir meslek, asitle uğraşıyoruz. Kimse çocuğunu bu mesleğe yönlendirmek istemiyor" dedi. Kalaylama fiyatlarının boyuta ve getirilen malzemenin temizliğine göre değiştiğini belirten Bartık, kazanların ortalama 100-200 lira arasında, tabakların ise 8 liraya kalaylandığını söyledi. Adnan Yaşar Görmez Erdal Şahan