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İzmirli sanatçı eserleriyle büyülüyor

Giriş Tarihi: 5.9.2018
İzmirli sanatçı eserleriyle büyülüyor
İZMIRLI sanatçı Görkem Şengüler kağıttan, duvara, bez çantadan vücuda kadar adeta her yere yaptığı resimlerle ve katıldığı sosyal sorumluluk projeleriyle büyük ilgi görüyor. Floransa'da eğitim gören ve reklamcılık sektöründe bugüne kadar çok sayıda önemli firmayla birlikte çalışan Şengüler, iş yaşamının dışındaki zamanını da doğrudan sanata ayırmaktan çekinmiyor. Kahve telvesiyle dahi resim yapabilen ve bez çantalardan restoran duvarlarına ve gazete sayfalarındaki reklamlara kadar birçok işte imzası bulunan Şengüler, sosyal medyada da "windygorkem" hesabındaki çalışmalarıyla büyük ilgi görüyor. Uzun yıllardır yaptığı çizimleri ve resimleriyle Çeşme'den 'a kadar hatırı sayılır oranda bir ilgiyle karşılaşan Şengüler, 22-23 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan Tasarım Festivalin'de de el boyaması ürünlerini beğeniye sunacak.
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İzmirli sanatçı eserleriyle büyülüyor
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