Korkuluk festivali için ilginç tanıtım

İZMIR'IN Urla İlçesi'nde üretimi bırakan yöre halkının yeniden tarlaya dönmesi için düzenlenen Barbaros Oyuk Festivali
kapsamında mahalle sakinleri, ilginç bir tanıtım etkinliğine imza attı. Urla'nın kırsal mahallesi Barbaros'ta eski kıyafetler ve özel makyajla bostan korkuluğu görünümüne bürünen vatandaşlar, tarlalardan mahalle meydanına yürüyüş yaparak hem yöre halkını tarlaya hem de turistleri festivale davet etti. KOSTÜMLER GIYILDI
Bu yıl 7 Eylül'de başlayacak festival öncesi 'Korkuluklar Canlanıyor' isimli projede Barbaroslular, korkuluklara dönüşmek için hazırlıklara başladı. Mahalledeki 7'den 70'e herkesin destek verdiği projede önce yüzlere korkuluk makyajı yapıldı. Daha sonra önceden hazırlanan korkuluk kostümlerini giyen mahalle sakinleri, alacakaranlıkta tarlaya doğru harekete geçti. Barbaroslular, yörede bir zamanlar domuzları kaçırmak için çalınan, su kabağından yapılan "öğürgen kabak" adlı aletten çıkan ürkütücü seslerle yürüyüşe başladı. Korkuluk kostümlerine döşenen LED ışıkları yakıp söndürerek mahalle meydanına hareket eden korkulukların yürüyüşü, renkli görüntüler oluşturdu. Bostanların arasından geçerek mahalle meydanına varan yaklaşık 40 korkuluğu ritim grubu karşıladı.