Metropolis’te kazı dönemı başladı

İzmir Torbalı'da Sabancı Vakfı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün iş birliğiyle Metropolis Antik Kenti
'nde 2018 yılı kazı çalışmalarına başlandı. 2017 yılının Aralık ayında sonlandırılan çalışmaların devamı olacak kazılarda kente ve o zaman yaşayan insanlara dair yeni bulguların elde edilmesine çalışılacak. Geçen kazı döneminde antik kentteki araştırmalarda, o döneme ışık tutan önemli bulgular ortaya çıktı. Şimdiye kadar hep tek kişilik mezarların bulunduğu Metropolis'te, ilk kez antik dönemin önemli mezar yapılarından biri sayılan ve M.S. 1. yüzyıla ait tonozlu oda mezarlara rastlandı. Şimdiye kadar 11 binin üzerinde tarihi eserin gün yüzüne çıkarıldığı, ören yeri statüsü kazanan antik kenti son iki yılda binlerce yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Kazı Başkanı Prof. Dr. Serdar Aybek, "Tarihin ilk çağlarından günümüze kadar önemini koruyan bir kent. Kentte bulunan mezarlar da insan faktörünün özelliklerine ulaşılmasına katkı sağladı" diye konuştu.