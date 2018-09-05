Obezite ameliyatını İzmir’de oldu

İRLANDALI 67 yaşındaki Elizabeth Byune, yiyecek kalite kontrol yöneticisi olarak çalıştığı iş yerinden 5 yıl önce emekli oldu. Yaşam tarzı yüzünden her ay 7-8 kilo alan Byune, kısa sürede 90 kiloya ulaştı. Düzenli diyet ve spor yapmasına rağmen bir türlü zayıflayamayan Byune, birkaç yıl önce aşırı kiloları nedeniyle oluşan yandaş hastalıklar nedeniyle yaşamlarını yitiren kız kardeşleri ile aynı kaderi paylaşmamak için obezite ameliyatı olmaya karar verdi.İnternetten Can Hastanesi'nde görevli Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Hayrullah Derici'ye ulaşan Byune, İzmir
'e gelip obezite ameliyatı olmaya karar verdi. Byune, Dr. Derici ve ekibi tarafından başarıyla gerçekleştirilen ameliyatla yeni bir hayata 'merhaba' dedi.