Ödemiş Milli Fuarı açıldı

FUARLAR ARTACAK
İZMIR'IN Ödemiş İlçesi, düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıl dönümü kapsamında organize edilen Milli Fuar
34. kez kapılarını açtı. Açılışa, Ödemiş Kaymakam Vekili, Bayındır Kaymakamı Mehmet Ali Öztürk, Belediye Başkanı AK Partili Mahmut Badem, eşi Nevin Badem, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Ödemiş Belediyesi Bando Takımı'nın dinletisiyle başlayan açılışta halk oyunları gösterileri yer aldı. Açılış konuşması yapan Başkan Badem, "Ödemiş Milli Fuarı, bölgemize ekonomik hareketlilik getirmek ve canlandırmak amacıyla 34 yıl öncesinde başlatılmış, günümüze kadar gelmiştir. Ticaret Odası ile çalışmalarımız ve fuar alanındaki düzenlemeyle önümüzdeki günlerde daha çok fuarlar düzenleyeceğiz" diye konuştu. TARIM OSB MÜJDESI
BAŞKAN Badem, kentteki organize sanayi bölgesi
yle ilgili yatırımcı taleple- rinin halen geldiğini de belirtip, "Öte yandan İzmir
li Tarım ve Orman Bakanımız Ekrem Pakdemirli Ödemiş'te kurulacak Tarım Organize Sanayi Bölgesi müjdesini verdi. Yer konusunda görüşmelerimiz devam ediyor. Büyükşehir yasasının vermiş olduğu imkanlarla, Gölcük'te yenileme çalışmaları yapılmış, sulama sondajı olmayan mahallelerimize sulama imkanı sağlanmış, sayıları 15'e bulan ortak kullanımlı halı sahalar da yapılmıştır. Hizmetlerimiz kentin her köşesinde devam etmektedir" dedi. Açılış töreninde, kurdelenin kesilmesinin ardından stantlar gezildi. Etkinlikler kapsamında Hande Yener
, Saracoğlu Stadyumu'nda konser verdi. Yener'i izleyenler şarkılara eşlik ederken, cep telefonlarıyla da konseri görüntüledi. Fuar 13 Eylül'e kadar açık kalacak.