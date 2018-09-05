Otopark ücretini zarfın içinde bıraktı

DENIZLI'NIN Merkezefendi İlçesi'ne bağlı Sırakapılar Mahallesi'nde meydana gelen olay "İnsanlık ölmemiş" dedirtti. Devlet hastanesi karşısındaki Sercan Eski
isimli işletmeciye ait olan otoparka aracını park eden bir çift otomobilinin başına giderken, ücret ödeme noktasının kapalı olduğunu gördü. İçeride kimsenin olmadığını gören adam çantasında bir zarf ve kağıt, cebinden ise para çıkarttı. Ardından ücret ödenen yere yönelen adam camın kenarından içeri bir şey bırakarak, eşiyle birlikte otoparktan ayrıldı. Ertesi sabah otoparkı açan Sercan Eski, bulduğu zarfın gizemini çözmek için kamera kayıtlarını inceleyince durumdan haberdar oldu. Sercan Eski, olayı sosyal medyadan duyurdu. Paylaşım kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.