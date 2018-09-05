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Şeytan’da Enes şoku yaşanıyor

Giriş Tarihi: 5.9.2018
Şeytan’da Enes şoku yaşanıyor
SPOR Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da Kardemir Karabükspor deplasmanında sakatlanan forvet Enes Kubat'ın ilk yarıyı kapattığı açıklandı. Son kontrolleri yapılan tecrübeli golcünün 10 hafta takımdan ayrı kalacağı belirtildi. Karabükspor filelerini sarstığı anda dizinden sakatlanan Enes, sahayı terk etmek zorunda kalmıştı. Sağ diz arka çapraz bağında yırtık ve zorlanma tespit edilen Enes, 'deki 4-0'lık Denizlispor zaferinde kadroda yer alamadı. Öte yandan Altınordu, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada pazar günü Beşiktaş'a konuk olacak.
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Şeytan’da Enes şoku yaşanıyor
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