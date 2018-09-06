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87. İEF’de Folkart sanata doyuracak

Folkart’ın ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek 87. İEF, sanata doyuracak. Fuarda birbirinden ünlü sanatçılar, oyuncular ve gösteri dünyasında önemli isimler performanslarını sergileyecek

Giriş Tarihi: 6.9.2018
87. İEF’de Folkart sanata doyuracak
Folkart'ın ana sponsoru olduğu 87. Enternasyonal Fuarı (İEF), renkli görüntülere sahne olacak. Folkart, 7-16 Eylül 2018 tarihleri arasında Kültürpark'ta düzenlenecek fuarda birbirinden güzel etkinliklere imza atacak. Folkart'ın ana sponsorluğunda kültür ve sanat şölenine dönüşecek 87. İEF'de tiyatro oyunları, konserler, sokak gösterileri ve çeşitli etkinlikler ile caz konserleri yer alacak. 3. kez İEF'ye ana sponsor olduklarını belirten Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, "Ttiyatro şöleni, Mogambo'da caz geceleri, rock konserleriyle, İEF'ye her zaman olduğu gibi büyük bir renk katacağız" dedi.

KONSER VE OYUNLAR
Kültürpark Fuar Alanı'nda gerçekleşecek konserler 8 Eylül'de Gripin ile başlayacak. Rock Sahnesi'nde Adamlar, , Son Feci Bisiklet, Vera, Necati ve Saykolar, Moğollar, Kolpa ve Redd rock müzik tutkunları ile bulaşacak. Her gün saat 21.00-23.00 arasında Grup Gündoğarken'in sahne alacağı Mogambo'da Zuhal Olcay, Alpay, Hüsnü Arkan, Şenay Lambaoğlu, , ve Nükhet Yalçın, Melis Sökmen, Ayşe Gencer ve İmer Demirer, Bülent Ortaçgil konser verecek. İsmet İnönü Sanat Merkezi'nde ise ünlü oyuncuların yer aldığı tiyatro oyunları sahnelenecek. Folkart sponsorluğundaki ilk oyun ise 8 Eylül'de "Şen Makas" olacak. Ayrıca Folkart Academy öğrencileri "Güle Güle Kabare" ile fuarda olacak.
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87. İEF’de Folkart sanata doyuracak
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