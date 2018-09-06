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Balık bereketi yaşanıyor

Giriş Tarihi: 6.9.2018
Balık bereketi yaşanıyor
BANDIRMA Körfezi'nde balık bereketi yaşanıyor . Balıkçılar attıkları ağlarını dolu halde denizden çekerken, çok miktarda balığın gelmesi ile fiyatlar da dar gelirli vatandaşın yüzünü güldürdü. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Su Ürünleri Hali'ne sabah saatlerinde 261 kasa tekir, 300 kasa sardalye, 100 kasa istavrit, bin 450 kasa palamut ve 355 kasa hamsi gelirken, palamutta göze çarpan bir bolluk yaşanması balıkçıları da sevindirdi. 'nde esnaflık yapan , "Denizlerimizin soğumaya başlaması ile birlikte balıklar daha toplu halde yakalanacak. Şu an palamut balığını 10 liradan satmaya başladık" dedi.
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Balık bereketi yaşanıyor
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