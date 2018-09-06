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’de Türk Kültürü Kongresi

Uluslararası Türk Kültürü ve Medeniyeti Kongresi’nde konuşan Başkan Zekai Kafaoğlu, Türk milletinin dünya tarihine yön verdiğini ifade etti

Giriş Tarihi: 6.9.2018
Balıkesir’de Türk Kültürü Kongresi
Balıkesır'ın Edremit Ilçesi'nde Üniversitesi ve Türk Ocakları Balıkesir Subesi tarafından Uluslararası Türk Kültürü ve Medeniyeti Kongresi gerçeklestirildi. Balıkesir Büyüksehir Belediyesi olarak kongreye ev sahipligi yapmaktan dolayı mutlu olduklarını ifade eden Belediye Baskanı Zekai Kafaoglu, dünya askeri ve siyasi tarihinin, milletlerin birbiri arasında verdikleri güç ve var olma mücadeleleriyle dolu oldugunu, bazı milletlerin tarihin her döneminde var ve güçlü bulundugunu, bilim ve teknoloji alanında insanlıga çok sey kazandırdıgına dikkat çekti. Tarihte bütün Türkleri tek çatı altında birlestiren Oguz Kagan'dan itibaren dünya tarihine yön veren Türk Milletinin, Bilge Kagan döneminde de yine aynı birlikle en genis sınırlara ulasmıs bir medeniyet olusturdugunu hatırlatan Baskan Kafaoglu, "Türk tektir, Türk birdir, inançları birdir medeniyetlerin en eskisi ve en köklüsüdür. Bu sebeplerle, bu organizasyona ev sahipligi yapmak bizleri mutlu etmistir" diye konustu.
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Balıkesir’de Türk Kültürü Kongresi
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