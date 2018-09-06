Demir çelikte hareket başladı

BUGÜN NELER OLDU

EGE Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı Yalçın Ertan, döviz kurlarındaki dalgalanma nedeniyle iç ve dış satışlarda bir süre durgunluğun yaşandığını ancak son 2-3 haftada sektörün yeniden kendine gelmeye başladığını belirtti. Demir çelik ürünlerinde iç ve dış talepte hareketlenme görüldüğünü belirten Ertan, ABD'nin gümrük vergisi koymasından kaynaklanan boşluğun rahatlıkla doldurulacağını, iç piyasada da talebin artarak sürmesini beklediklerini söyledi.Kurdaki ani iniş çıkışlar nedeniyle yatırımcının bir süredir beklemeyi tercih ettiğini kaydeden Ertan, sözlerini şöyle sürdürdü: "İç piyasada da kurun dengelenmeye başlamasıyla birkaç gündür talep oluşmaya başladı. Bu sevindirici bir gelişme. Satışlarda tekrar yavaş yavaş canlanma var. Yarım kalan projelerin devam etmesinden kaynaklanan bu talebin kur stabilize olduğu sürece yeni projelere başlanmasıyla daha da artacağını düşünüyoruz."