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Foça’daki kirlilik için suç duyurusu yapıldı

Foça’daki temizleme çalışmaları devam ediyor. Çevreciler kirliliğe neden olanların bulunup ceza alması için şikayetçi oldu

Giriş Tarihi: 6.9.2018
Foça’daki kirlilik için suç duyurusu yapıldı
'IN Foça İlçesi'nde, sahil şeridine yayılan ve kaynağı henüz belirlenemeyen petrolü temizleme çalışmaları devam ederken, kirliliğin yaşandığı günden bu yana bölgeden ayrılmayan ilçe halkı ve çevreciler ise adli süreç için harekete geçti. Avukatların yaptığı suç duyurusunda, "Foça'daki denize yakıt sızıntısı nedeniyle, öncelikle halen tespit edilemediği söylenen sızıntının kaynağı ve failler ortaya çıkarılmalı. Hiçbir zaman giderilemeyecek zararlar tüm yönleriyle net biçimde belirlenmeli. Bu zararın oluşumunda kusuru olanların bu zararı gidermeleri sağlanmalıdır. Denize petrol/ kimyasal madde sızıntısına kasten veya taksirle neden olan kişiler, çevrenin kasten ve taksirle kirletilmesi başta olmak üzere, Türk Ceza Kanunu'nda ve 'nda sayılan diğer suçları işlemişlerdir" denildi. Foça Belediye Meclisi'nde bulunan tüm partiler ise ortak açıklamada bulunarak ilçede sadece küçük bir bölgede kirililik yaşandığını belirtti. AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır ise bölgeye giderek yetkililerden bilgi aldı.
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Foça’daki kirlilik için suç duyurusu yapıldı
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