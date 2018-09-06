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Gençlere sıcak karşılama

Giriş Tarihi: 6.9.2018
Gençlere sıcak karşılama
İZMIR'DE, üniversite öğrenimi için başka kentlerden gelen gençler, otogarda karşılanıyor. Büyükşehir Belediyesi'nin "İzmir Gençlere Kucak Açıyor" projesi gönüllüleri, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte otobüslerden inen gençlere ve ailelerine yardımcı olmak için koşturuyor. Üniversitelere kayıt için İzmir dışından gelen kentin yeni sakinlerinin endişelerini azaltmak ve onlara yardımcı olmak amacıyla başlayan proje kapsamında, öğrenciler kente attıkları ilk adımda sıcak çorba, çay ve poğaça ikramıyla karşılanıyor.
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Gençlere sıcak karşılama
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