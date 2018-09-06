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Hevesle başladı şampiyon oldu

, misafirlikte gördüğü kare madalya ile heveslenerek okçuluğa başladı. Avrupa şampiyonu , hedefini 2020 Tokyo olarak belirledi

Giriş Tarihi: 6.9.2018
Hevesle başladı şampiyon oldu
MADALYALARI KAPTI
Henüz 9 yaşındayken Anagöz'ün, aile dostlarının evinde gördüğü kare biçimindeki okçuluk madalyalarına heveslenmesiyle okçuluk macerası başladı. Okçulukta 10 yılı geride bırakan 19 yaşındaki , 2008'de katıldığı ikinci yarışma olan Süper Minikler Türkiye Şampiyonası'nda birinci oldu. 2016'da Rio'da yapılan Olimpiyat Oyunları'nda yarışan en genç kadın sporcu unvanını taşıyan Anagöz, 2014'te karışık takım olarak Avrupa şampiyonluğu, 2015'te takım olarak dünya ikinciliği, 2015'te bireysel Avrupa ikinciliği, karışık takım birinciliği, 2016'da karışık takım Avrupa şampiyonluğu, 2017'de karışık takımla dünya üçüncülüğü sevinci yaşadı.

OKÇULUK HAYATI OLDU
SON olarak geçtiğimiz günlerde Polonya'da yapılan Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda makaralı yay kategorisinde şampiyon oldu. Kazandığı başarılarla gelen kazanma hissinin kendisinde daha büyük başarılar için istek yarattığını kaydeden Anagöz, "Misafirlikte tanıştığım okçuluğu, madalyası kare olduğu için sectim. Okçuluk hayatım haline geldi. Bir yarışmadan döndüğümde eğer o yarışma benim için iyi geçmediyse bırakacağım diyorum. Sonra ertesi gün antrenmana gidiyorum bir hevesle. Asla kopamıyorum" ifadelerini kullandı. Anagöz, gayretli çalışmalarını sürdüreceğini ifade ederek, 2020'de Tokyo'da yapılacak olimpiyatlarda madalya kazanmayı hedeflediğini sözlerine ekledi.
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Hevesle başladı şampiyon oldu
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