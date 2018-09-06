Kanser hastaları için ilaç üretildi

EGE Üniversitesi (EÜ) Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgen Özer'in danışmanlığını yaptığı araştırma ekibi, ilaçların deriden acısız bir şekilde verilmesine olanak sağlayan mikroiğne ve kanser
hastalarının güneşten korunmasına yönelik geliştirdiği bir koruyucu krem gibi birçok ürün geliştirdi. Araştırma ekibini ziyaret edip çalışmaları hakkında bilgiler alan EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Prof. Dr. Özer ile ekibini tebrik etti. Geliştirilen bazı ürünlerin Türkiye
'de ilk olduğunu bazılarının ise ithal edildiğine dikkat çeken Rektör Budak, "Bilginin çıktılarının ürüne dönüştüğü bir tablo karşısında gururlanmamak mümkün değil. Araştırma ekibimiz özverili bir şekilde hem yerli ve milli ürün hem de toplum yararına olacak ürünler geliştiriyor. Ekibimiz ürünlere patent almak için başvurdu" dedi.