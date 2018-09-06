KSK’de Sümbül dönemi başladı

38 yıl aradan sonra TFF 3. Lig'de mücadele eden Karşıyaka
'da geçtiğimiz gün sürpriz bir şekilde teknik direktör Ufuk İskender ile yollar ayrılınca, yönetim Aytekin Sümbül ile prensip anlaşmasına vardı. Camiaya umut dolu mesajlar veren Sümbül, "Karşıyaka gibi büyük bir kulüpte çalışmak benim için büyük onur. Teknik direktör Karşıyaka'yı seçmez, Karşıyaka teknik direktör seçer. Beni ve ekibimi bu göreve uygun görmeleri onur verici. Büyük camiaya ve taraftarlara layık olacağız" dedi. Bucapor'dan futbolculara verilen sözler tutulmadığı için ayrıldığını ifade eden Sümbül, "Karşıyaka hedefsiz olamaz. Doğru işler yaparak futbolumuzu sahaya yansıtacağız" dedi.