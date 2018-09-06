Öztürk: Yunanistan gemilerimize ceza uyguluyor

DENIZ Ticaret Odası (DTO) İzmir Şubesi Başkanı Yusuf Öztürk, Ege kıyılarından Yunan adalarındaki limanlara yolcu taşıyan feribot firmalarının son dönemde ağır para cezalarıyla karşı karşıya kaldığını belirterek, sorunun çözümü için iki ülke turizmcilerinin çalışma başlattığını bildirdi. Açıklama yapan Öztürk, yılda yaklaşık 1 milyon turisti Türkiye'den Yunan adalarına götüren firmalara son zamanlarda Yunanistan
İçişleri Bakanlığı'ndan yazı gönderilmeye başlandığını ifade etti. Yazıda, Yunanistan'a getirilen ve vize sorunu nedeniyle ülkeye alınmayan yolcular konusunda "mülteci kanununa muhalefet" iddiasıyla firmalardan savunma istendiğini, cezaların ise yolcu başına 5 bin ila 30 bin avro arasında değiştiğini belirten Öztürk, "Bu durum bizden çok Yunanistan'ın kaybı olur" diye konuştu.